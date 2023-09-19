Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, “Kıbrıslılık diye bir şey yoktur” ifadelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi.

Atlı, Tatar’ın New York’ta kullandığı “Kıbrıslılık diye bir şey yoktur. Kıbrıs’takiler ya Türk ya da Rum” ifadeleriyle ilgili TDP’nin basın bürosuna yaptığı açıklamada, ““Kimse kimliğimizi elimizden alamaz. Kimse kimsenin kimliğine müdahale etme hakkına sahip değil” dedi.

“Ben Kıbrıslıyım” diyenin Kıbrıslı, “Ben Kürdüm” diyenin de Kürt olduğunu ifade eden Mine Atlı, “Kıbrıs’ta yasayan tüm etnik kökenlerin ihtiyacı olan tek şey; çözümdür, boş milliyetçilik naraları değil” dedi.

Atlı, bugün “Kıbrıslı” kimliğinin tehdit altında olduğunu, laiklik dahil birçok toplumsal değerin erozyona uğratıldığını savundu.