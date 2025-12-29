Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğinde yürütülen çalışma sonucunda "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nda beş kelime halk oylamasına açılmıştı.

Açıklamada, bu kelime/kavramların, "dijital vicdan”, “vicdani körlük”, “çorak”, “eylemsiz merhamet” ve “tek tipleşme" olduğu kaydedilmişti.

22 Aralık'ta başlayan oylama süreci, dün sona erdi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TDK tarafından halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı “dijital vicdan” olduğunu belirterek, yaklaşık 300 bin oy kullanıldığını kaydetti.

