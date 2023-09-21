Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faiz kararını açıkladı.

Mağusa'da ev yangını kundaklama çıktı! 1 kişi tutuklandı Mağusa'da ev yangını kundaklama çıktı! 1 kişi tutuklandı

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), bugünkü toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a yükseltti.