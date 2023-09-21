Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faiz kararını açıkladı.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), bugünkü toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faiz kararını açıkladı.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), bugünkü toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a yükseltti.
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