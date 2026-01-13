Balıkçıların, 2025 sosyal sigorta prim desteğinin son kısmı ödendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan duyuruda, 38 balıkçının haziran sonrası yaptığı sosyal sigorta prim ödemesine (prim tutarının yüzde 50’sine) karşlık Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’na 1 milyon 598 bin TL’lik yatırım yapıldığı belirtildi.

Mayıs sonuna kadar olan prim yatırımlarının 2025’de ödendiği de kaydedilen açıklamada, 38 balıkçının hakkedişlerini Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası şubelerinden alabileceği belirtildi.