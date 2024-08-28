Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesine (Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Millet Bahçesi) giden inşa aşamasındaki yollarda incelemelerde bulundu.

Yerleşkeye ulaşım yollarından biri olan Nazım Hikmet Caddesi’nde Uraloğlu’na yol çalışmalarında gelinen aşama hakkında bilgi verildi.

Uraloğlu’na yol incelemesinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eşlik etti.

İnceleme esnasında basına yaptığı açıklamada Erhan Arıklı, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun 4,6 kilometrelik ikinci etabının temelinin atıldığından bugünün önemli bir gün olduğunu işaret etti.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Abdulkadir Uraloğlu tarafından yakinen takip edilen bir proje olduğunu kaydeden Arıklı, yol tamamlanması için taahhüt edilen sürenin yüklenici firma tarafından 8 aya indirildiğini ifade etti.

Arıklı, 2025’in karayollarının geliştirilmesi açısından önemli bir yıl olacağını kaydetti.

-Uraloğlu

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun 8 ayda, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin de yıl sonuna kadar bitmiş olacağını, yıl sonuna kadar ulaşım yollarının da tamamlanmış olacağını kaydetti.

Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin KKTC için önemli yatırılar olduğunu ifade etti ve KKTC halkına hayırlı olmasını diledi.