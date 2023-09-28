TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti

Temaslarda bulunmak üzere dün akşam KKTC’ye gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki komisyon üyeleri, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında heyete, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş eşlik etti.

Oktay’ın TBMM Dışişleri Komisyonu adına Denktaş’ın kabrine çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tamamlandı.

Bugünkü programına sırasıyla Dr. Küçük ve Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret ederek başlayan heyet, ilerleyen saatlerde devlet ve hükümet yetkilileri ile bir araya gelecek.