Tatlısu’da, dün, bulunduğu evin merdivenlerindeki demir korkulukları arasından, yaklaşık 3,5 metre yükseklikten mermer zemine düşen bir yaşındaki Gül Mayram Çelik (K), ağır yaralandı.

Polis basın bültenine göre, Çelik, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

- Alayköy’de askeri yasak bölgeyi ihlal eden bir kişi tutuklandı

Alayköy’de Ayvaz Bahçe mevkiinde, dün, kullanımında bulunan araçla Güney Kıbrıs’tan gelip gizlice KKTC’ye geçerek birinci derecede askeri yasak bölgeye ihlal ettiği tespit edilen zanlı A.P, (E-71), suçüstü tutuklandı.

Zanlının kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise, Güney Kıbrıs menşeli 16 adet canlı av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı tespit edildi.

- Demirhan’da bir markette hırsızlık

Demirhan’da, 25 Ocak’ta bir markete müşteri olarak giden D.D.(K-28) ve E.Ç.(K-23), kozmetik reyonunda satışa sunulan toplam değerleri 3 bin 314.40 TL olan iki adet kremi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada söz konusu şahıslar, dün tutuklandı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da, dün, 177 mlgr alkollü olan S.D.(E-44), yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- İzinsiz ikamet eden bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.