Arıklı: “Amerikan Konsolosluk yetkilileri, periyodik zamanlarda Ercan’ın son durumunu incelerler”
Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 8 kg ile Mehmetçik, Kaleburnu ve Akdoğan’da kaydedildiğini açıkladı.
Daire tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Akdeniz’de metrekareye 6 kg, Lapta ve Çamlıbel’de 5 kg, Kırıkkale ve Ziyamet’te ise 4 kg yağış ölçüldü.
Alsancak, Yeşilırmak, Dipkarpaz ve Koruçam metrekareye 3 kg, Karaoğlanoğlu, Selvilitepe, Yenierenköy, Geçitkale, Taşpınar ve Ercan ise 2 kg yağış aldı.
Yağmur düşen bölgelerde ise 0,1 ile 1 kg arasında yağış kaydedildi.