Güzelyurt’ta, dün gece meydana gelen trafik kazasında alkollü araç sürücüsü yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, 142 mlgr alkollü olduğu tespit edilen Yasin Resul Eskin(E-19), yönetimindeki EA 982 plakalı araçla seyrederken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, bankette bulunan demir direğe çarptı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altın alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.