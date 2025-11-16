Tatlısu’da yapımı devam eden iki inşaatta dün iki ayrı iş kazası meydana geldi. İki işçi yüksekten düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatlısu’da Üç Yol Mevkiinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışmakta olan Azizul Islam (E-22) dün saat 13.50’de kalıp tahtalarını söktüğü sırada dengesini kaybedip 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralandı.

İslam kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Göğüs Cerrahisi Servisinde bakım altına alındı.

Tatlısu - Kaplıca Anayolunun kuzey kısmında yapımı devam etmekte olan bir inşaatta ise saat 15.30 sıralarında iskele üzerinde sıva işi yapmakta olan Baker Hossain Bhuyan (E-51), dengesini kaybedip yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Bhuyan kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Beyin Cerrahisi Servisinde bakım altına alındı. Soruşturmalar sürüyor.