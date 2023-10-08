Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İsrail'deki saldırılar sonrası gelişmeleri büyük üzüntü ve kaygı ile izlediklerini belirterek ilgili tarafları sağduyulu davranmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Türk halkının, her türlü terör eylemine karşı olduğunu belirterek, özellikle sivilleri hedef alan silahlı saldırıların tasvip edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Yıllardır bölgenin kanayan yarası olan İsrail-Filistin meselesinin, Kıbrıs'ta 1974'te Mutlu Barış Harekâtı ile sağlanan barış ve huzur ortamının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte her zaman bölgesel ve küresel sorunların diyalog yolu ile çözülmesini desteklediklerinin altını çizdi.

Bölgede yer alan güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğunu, yaşanan çatışma sürecinin barış yolu ile çözümüne katkı koyabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, savaşların kazananının olmadığı gerçeğiyle hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, sivil can kayıpları yaşandığını, bir an önce bunun önüne geçilmesi ve sorunun müzakere yolu ile çözümlenmesi gerektiğine dikkat çekti.