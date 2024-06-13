Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Cumhuriyet Meclisi "Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi" Başkanı Hasan Küçük'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın’dan Azerbaycan’da düzenlenen KKTC Yükseköğretim Tanıtım Fuarı ziyareti ve YÖDAK’ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Cumhurbaşkanı Yerel Yönetimler Danışmanı İlker Edip hazır bulundu.