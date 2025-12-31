Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni yıl mesajında 2026 yılının, KKTC’nin uluslararası alanda daha görünür hale geldiği, haklı davasının daha iyi anlaşıldığı ve tanınma yolunda önemli adımların atıldığı bir yıl olmasını temenni etti.

Tatar mesajında, Anavatan Türkiye ile uyum ve istişare içerisinde sürdürülen egemen eşitliğe dayalı milli siyasetin kararlılıkla devam etmesinin önem taşıdığını söyleyerek, edinilen tecrübelerin artık tüketilmiş ve sonuç üretmeyen siyasi modellerin, Kıbrıs’ta bir çözüm umudu olamadığını gösterdiğini belirtti.

2025 yılının sona ermesiyle yalnızca bir yılın değil, bir çeyrek asrın daha geride bırakıldığını kaydeden Tatar, bu süreçte dünyada dengelerin değiştiğini, bölgede yeni ittifaklar kurulduğunu, Doğu Akdeniz’in giderek daha stratejik ve hassas bir coğrafya haline geldiğini belirtti.

“Ancak tüm bu gelişmeler karşısında değişmeyen tek gerçek, Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini azim, kararlılık ve inançla sürdürmeye devam ettiğidir.” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan, egemenliğini ve eşitliğini görmezden gelen yaklaşımların, adaya barış değil, yalnızca belirsizlik getirdiğini söyledi.

Tatar, “Değişen küresel ve bölgesel dengeler ışığında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ayrı ve egemen bir Türk devleti olarak varlığı, Doğu Akdeniz’de istikrarın da temel unsurlarından biridir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğinin, halkın güvenliği, refahı ve geleceği açısından her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Tatar, bu duruşun, Kıbrıs Türk halkının asla vazgeçmeyeceği egemenlik haklarının açık bir ifadesi olduğunu kaydetti.

Tatar mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Bir tarafta Anavatan Türkiye ve Türk dünyası ile kurduğumuz güçlü bağlar varken, diğer tarafta her geçen gün silahlanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve ona destek veren ABD, Avrupa Birliği, İsrail ve Yunanistan gerçeği bulunmaktadır. Gaspçı Rum tarafının adayı bir Yunan adasına dönüştürme hedefi ve maksimalist talepleri bugün de gündemdedir. Tüm bu gelişmeler, Kıbrıs Türk halkının neden kendi devletine sahip çıkması gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.”

2026 yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda daha görünür hale gelmesini, haklı davasının daha iyi anlaşılmasını ve tanınma yolunda önemli adımların atılmasını temenni eden Tatar, mücadele sürdürürken esas olanın, bugüne kadar elde edilen kazanımları korumak, onları daha da güçlendirmek ve gelecek nesillere daha sağlam bir devlet bırakmak olduğunu vurguladı.

Tatar, “Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin, dünyanın neresinde olursa olsun Büyük Türk milletinin fertlerinin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor; 2026 yılının sağlık, huzur, güven ve umut getirmesini diliyorum.” diyerek, Kıbrıs Türk halkının dün olduğu gibi bugün de yarın da kendi devletine, egemenliğine ve onuruna sahip çıkmaya devam edeceğini kaydetti.