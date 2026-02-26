Sigara fiyatlarına ardı ardına zam geliyor. Hem BAT (British American Tobacco) hem de JTI (Japan Tobacco International) grubuna ait ürünlerde yeni tavsiye edilen satış fiyatları açıklandı.

Güncellenen listelere göre paket fiyatları 71 TL ile 115 TL, tütün fiyatları ise 100 TL ile 210 TL arasında değişiyor.

BAT GRUBU — Yeni Satış Fiyatları

Sigara

Dunhill International – 115 TL

Rothmans KS Dark Blue – 110 TL

Craven A – 110 TL

Kent N-Range Black – 110 TL

Kent N-Range Grey – 110 TL

Kent Mix Aroma – 110 TL

Kent Slim Blue Long – 100 TL

Kent D-Range Blue – 105 TL

Kent D-Range Purple – 105 TL

Kent D-Range Switch – 105 TL

Kent KS Switch (Convertible) – 105 TL

Kent KS Blue Range – 105 TL

Tekel 2000 Kırmızı – 75 TL

Tekel 2000 D-Range Blue – 75 TL

Tekel 2000 Mavi – 75 TL

Tekel 2001 – 71 TL

Samsun 216 – 71 TL

Sarma Tütün (RYO)

Rothmans Blue RYO (5×50 g) – 200 TL

Rothmans Blue RYO (6×25 g) – 100 TL

Rothmans Navy Blue RYO (5×50 g) – 200 TL

Nuo Isıtılan Tütün

Tüm çeşitler – 100 TL

(Blonde Tobacco, Classic Tobacco, Terracotta, Redberry Click, Blueberry Click, Tropic Click, Blue Click Freezing Menthol)

JTI GRUBU — Yeni Satış Fiyatları

Winston

Winston Classic – 105 TL

Winston Blue – 105 TL

Winston Silver – 105 TL

Winston Dark Blue – 105 TL

Winston Slender 4 – 105 TL

Winston Slender 7 – 105 TL

Winston Slender Rework – 105 TL

Winston Blue Superslims – 110 TL

Winston Gray Superslims – 110 TL

Winston Double Capsule – 110 TL

Camel

Camel Yellow – 110 TL

Camel Blue – 110 TL

Sobranie

Sobranie Black – 110 TL

Sobranie White – 110 TL

Benson & Hedges

Benson & Hedges Gold – 115 TL

Benson & Hedges Silver – 115 TL

Silk Cut (Hepsi 115 TL)

Silk Cut Purple 100's – 115 TL

Silk Cut Purple – 115 TL

Silk Cut Blue – 115 TL

Silk Cut Yellow – 115 TL

Silk Cut Silver – 115 TL

Silk Cut Purple Superslims – 115 TL

Tütün Ürünleri