Sigara fiyatlarına ardı ardına zam geliyor. Hem BAT (British American Tobacco) hem de JTI (Japan Tobacco International) grubuna ait ürünlerde yeni tavsiye edilen satış fiyatları açıklandı.
Güncellenen listelere göre paket fiyatları 71 TL ile 115 TL, tütün fiyatları ise 100 TL ile 210 TL arasında değişiyor.
BAT GRUBU — Yeni Satış Fiyatları
Sigara
- Dunhill International – 115 TL
- Rothmans KS Dark Blue – 110 TL
- Craven A – 110 TL
- Kent N-Range Black – 110 TL
- Kent N-Range Grey – 110 TL
- Kent Mix Aroma – 110 TL
- Kent Slim Blue Long – 100 TL
- Kent D-Range Blue – 105 TL
- Kent D-Range Purple – 105 TL
- Kent D-Range Switch – 105 TL
- Kent KS Switch (Convertible) – 105 TL
- Kent KS Blue Range – 105 TL
- Tekel 2000 Kırmızı – 75 TL
- Tekel 2000 D-Range Blue – 75 TL
- Tekel 2000 Mavi – 75 TL
- Tekel 2001 – 71 TL
- Samsun 216 – 71 TL
Sarma Tütün (RYO)
- Rothmans Blue RYO (5×50 g) – 200 TL
- Rothmans Blue RYO (6×25 g) – 100 TL
- Rothmans Navy Blue RYO (5×50 g) – 200 TL
Nuo Isıtılan Tütün
Tüm çeşitler – 100 TL
(Blonde Tobacco, Classic Tobacco, Terracotta, Redberry Click, Blueberry Click, Tropic Click, Blue Click Freezing Menthol)
JTI GRUBU — Yeni Satış Fiyatları
Winston
- Winston Classic – 105 TL
- Winston Blue – 105 TL
- Winston Silver – 105 TL
- Winston Dark Blue – 105 TL
- Winston Slender 4 – 105 TL
- Winston Slender 7 – 105 TL
- Winston Slender Rework – 105 TL
- Winston Blue Superslims – 110 TL
- Winston Gray Superslims – 110 TL
- Winston Double Capsule – 110 TL
Camel
- Camel Yellow – 110 TL
- Camel Blue – 110 TL
Sobranie
- Sobranie Black – 110 TL
- Sobranie White – 110 TL
Benson & Hedges
- Benson & Hedges Gold – 115 TL
- Benson & Hedges Silver – 115 TL
Silk Cut (Hepsi 115 TL)
- Silk Cut Purple 100's – 115 TL
- Silk Cut Purple – 115 TL
- Silk Cut Blue – 115 TL
- Silk Cut Yellow – 115 TL
- Silk Cut Silver – 115 TL
- Silk Cut Purple Superslims – 115 TL
Tütün Ürünleri
- Old Holborn Yellow 25 g – 110 TL
- Old Holborn Yellow 50 g – 210 TL
- Old Holborn Blonde 50 g – 210 TL
- Amber Leaf 50 g – 195 TL