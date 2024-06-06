Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatlısu-Mersinlik yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Yangın yerinde incelemelerde bulunan, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama da yapan Tatar, kendisini helikopterden arayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktardığını söyledi.

-Soğutma çalışmaları sürecek

Türkiye’den gelen helikopterin 16 sorti yaptıktan sonra geri döndüğünü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterin çalışmalarına devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yangın kontrol altına alınmış olsa da soğutma çalışmalarının süreceğini söyledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na, belediyelere, Sivil Savunma Teşkilatı’na, itfaiyeye ve gönüllülere teşekkür eden Tatar, yangına müdahalede yeni yolların açılması için de çalışma yapıldığını da aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha önceki yangınlardan tecrübe kazanıldığını belirterek, kurum ve kuruluşların koordinasyonu başarıyla sürdürdüğünü de kaydetti.