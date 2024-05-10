Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, W.A.F. UNIVERSE Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası'nda iki farklı kategoride şampiyonluk elde eden Salahi Avcı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avcı’ya W.A.F UNIVERSE KKTC Başkanı Süleyman Halil İbrahim ve hakemleri eşlik etti.

Macaristan’da düzenlenen şampiyonada elde edilen başarıyla ülkenin temsil edilmesi ve KKTC bayrağının dalgalanmasının büyük bir gurur olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, tüm kısıtlamalara rağmen başarılı sporcuların her alanda başarılarını göstermeye devam etmesinden duyduğu gururu ifade etti.

Tatar, gençlere örnek olan bu başarıların artarak devam etmesini temenni etti.