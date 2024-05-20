“Kıbrıs Yeşil Gündem Zirvesi” AB İklim Komiseri Wopke Hoekstra ve Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu’nun katılımlarıyla bugün Güney Kıbrıs’ta başlayacak.
Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Yeşil Gündem Zirvesi’nin” (Green Agenda Cyprus Summit) AB İklim Komiseri Wopke Hoekstra ve AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu’nun katılımlarıyla bugün Güney Kıbrıs’ta başlayacağını yazdı.
Gazete, Rum Tarım Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleşecek zirvede Güney Kıbrıs’ın yeşil enerjiye geçiş sürecinin konuşulacağını da aktardı.