Girne Belediyesi, “Doğu Akdeniz’in Deniz Ülkesi, Katman Katman Kıbrıs” isimli kitap tanıtımı, imza günü ve resim sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ‘Doğu Akdeniz’in Deniz Ülkesi, Katman Katman Kıbrıs’ isimli kitap tanıtımı, imza günü ve resim sergisi Cuma günü saat 18.00'de gerçekleşecek.

Etkinlikte, kitabın yazarı Luna Tülay Okan ve illüstrasyonlarını yapan Ayşe Naz Can, kitabın oluşum sürecini anlatacak ardından, Kıbrıs efsanelerinin resimlendiği sergi izlenime açılacak.

Girne Belediyesi ve Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın destekleri ile gerçekleşecek sergi, 27, 28,29, 30, 31 Mayıs ile 3, 4, 5, 6 ve 7 Haziran tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nın giriş katında ziyaret edilebilecek.