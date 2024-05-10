Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Mayıs ayının 10 –16 günlerini kapsayan dönemin engelli bireylerin yaşamlarındaki sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Dünya Engelliler Haftası” olarak kabul edildiğini belirten Dinçyürek, mesajında şunları kaydetti:

“Ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımız gibi engelli vatandaşlarımızın da sahip oldukları temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde yararlanmaları, yaşam standartlarının yükselmesi ve sosyal yaşama katılımları konusunda hepimize önemli görevler düşmektedir. Unutmamak gerekir ki her insan bir engelli adayıdır.

Bakanlığımız ülkemizde yaşayan engelli bireylerin mümkün olan en iyi sağlık düzeyine sahip olabilmeleri ve kaliteli sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için gereken önlemleri almaktadır.

Evde ya da yatağa bağımlı hastalarımıza talep edilmesi halinde haftanın belirli günlerinde ziyaretler gerçekleştirilmekte ve sağlık kontrolleri yapılmaktadır.

Dünya Engelliler Haftası dolaysıyla ülkemizde yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızın yanlarında yer aldığımızı belirtir, sağlıklı ve engelsiz bir hayat dilerim.”