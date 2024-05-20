Rum Yönetimi’nin Kayıp Şahıslar Komitesi’ne beyan ettiği 1510 kayıp Rum'un 758’inin akıbetinin hala belirsiz olduğu bildirildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis dün düzenlenen bir anma töreninde yaptığı konuşmada, tüm kayıpların akıbetinin belirlenmesinin hükümetin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Letimbiotis, metanetle bekleyen ve umut eden kayıp yakınlarına verilecek yanıtın yaralarına merhem olabileceğini kaydetti.

Letimbiotis, geçen zamanın kayıpların bulunmasını zorlaştırdığını ve bu konudaki sorumluluğun Türkiye’ye ait olduğunu iddia ederek, Türkiye’nin kayıpların akıbetinin belirlenmesi için samimiyetle iş birliği yapmayı reddettiğini öne sürdü.

Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ve diğer uluslararası kuruluşların kararlarını görmezden geldiğini belirten Letimbiotis, devlet olarak bu duruma bir son vermeleri gerektiğine işaret etti.

Letimbiotis, Birleşmiş Milletler (BM) ile Avrupa Birliği’nin (AB) bu drama ve ailelerin çektiği acıya bir son vermesi gerektiğini belirterek, ilgili BM kararlarına atıfta bulundu.