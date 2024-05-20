Güney Kıbrıs’ın, LGBTİ bireyler aleyhindeki "ayrımcılık, damgalanma ve reddedilme" konularında AB içinde ilk sırada olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta her 10 LGBTİ bireyden 7’sinin heteroseksüellere ve onların genetik cinsiyetlerine uymaması halinde iş yerlerinden cinsel yönelimlerini, kimliklerini ve cinsiyetlerini gizlediği; LGBTİ öğrencilerin yüzde 73’ünün okullarında alay konusu olduğu ve zorbalığa maruz kaldığı kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Örgütü'nün “LGBTİ Bireylerin Eşitliği Kritik Dönemeçte: İlerlemeler ve Problemler” başlıklı raporunda yer alan Güney Kıbrıs ile ilgili tespitleri aktardı.

Rapora göre, son 12 ayda LGBTİ kimliklerinden ötürü hayatlarının en az bir alanında büyük ayrımcılık sorununa maruz kalma oranı Güney Kıbrıs ve Belçika'da yüzde 48. İş arayan LGBTİ bireyler veya LGBTİ bireyler aleyhinde iş yerlerinde yapılan ayrımcılık oranı yüzde 37 olan Güney Kıbrıs’ın durumunun "dramatik" olduğunu yazan gazete, bunun 2019 olgularına göre 6 birim kötüleştiğine işaret etti.

Okullarda alay edilip, hor görülen, ya da hakaret ve tehditlere maruz kalan LGBTİ öğrenci oranının yüzde 73 olduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs'ın bu oranla Avusturya’yla birlikte Avrupa Birliği'nde üçüncü sırada olduğunu ifade etti.

LGBTİ bireylerin Rum tarafındaki okullarda zorbalığa maruz kalmasıyla ilgili durumun hızlı bir şekilde kötüleştiğini de kaydeden gazete, bu oranın, 2019'a göre 21 birim arttığını yazdı.

Güney Kıbrıs, “ülkenizdeki hükümet LGBTİ bireylere yönelik önyargı veya hoşgörüsüzlükle etkili şekilde mücadele yürütüyor" sorusuna "kesinlikle veya belki" yanıtı veren ülkeler sıralamasında 16. sırada bulunuyor.

LGBTİ bireylerin son beş yıl içerisinde bedensel veya cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı sorusuna evet yanıtı verenlerin oranının yüzde 12 olduğu Güney Kıbrıs, bu oranla Avrupa Birliği'nde 15’inci sırada yer aldı.