Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sakarya - Adapazarı bölgesinden gelen iş insanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan iş insanlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sakarya’nın Türkiye için önemli bir bölge olduğunu belirtti.

Sakarya’ya gerçekleştirdiği ziyaretleri anımsatan Tatar, kentin kültürel yapısı, doğası, sanayisi ve tarımı ile daha da gelişmesini temenni etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkilerin ve gönül bağlarının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının geçmişte verdiği mücadelelere de değindi.

Devletin, Türkiye’nin desteğiyle kurulduğunu belirten Tatar, “Türkiye ile kurulan güçlü bağlar, Kıbrıs Türk halkını geleceğe taşıyacak.” dedi.

“Doğu Akdeniz’de statümüz yükseldi. Eğitim, tarım, turizm ve hizmetler sektörlerini geliştirmek hepimizin milli görevidir. Ekonomimizin güçlenmesi için iş birliği büyük önem taşıyor ” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim çağında birlik ve gönül bağlarının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, temasların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.