“Turizmde haksız ambargolara rağmen kabuğumuzu kırdık”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Seyahat Acenteları Birliği’ni (TÜRSAB) kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında yer alan kabulde, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ve heyetine, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin bölgede artan önemine işaret ederek, KKTC’nin turizmde, Rum’un tüm baskı ve haksız ambargolarına rağmen kabuğunu kırdığını söyledi.

Tatar, KKTC’nin çevre ve doğasının korunmasının turizm ile ülke için çok önemli olduğuna işaret ederek, KKTC’nin kültürel açıdan da zengin olduğunu, her köşesinde tarih olduğunu vurguladı.

Namık Kemal Meydanı'nın 7 medeniyeti ağırladığını, KKTC’nin güvenliği, zengin tarihi doğası, denizi ile önemli bir destinasyon olduğunu ifade eden Tatar, KKTC’nin Türkiye’den çok turist aldığını ancak ambargolara karşı artık kabuğunu kırdığını, dünyadan da çok sayıda turist çektiğini söyledi.

Tatar, baskılarla ambargolarla Kıbrıs Türk halkını bir çözüme çekmeye çalıştıklarını ama bağımsız bir devlet olarak her alanda gelişmeye devam ettiklerini ifade etti.

“KKTC şehit toprağıdır, şehitler diyarıdır” diyen Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bir kale olduğunu ve gelecek nesillere taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklara sahip çıktığını ve çıkmaya devam ettiğini belirten Tatar, KKTC’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı ve turizmde çeşitlilik yaratılabileceğini kaydetti.

Tatar, Kapalı Maraşı 2,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini de ifade ederek, 50 yıldır kapalı olan Maraş’ın değerinin büyük ve KKTC toprağı olduğunu kaydetti.

Osmanlı döneminden Maraş'ın vakıf malı olduğunu söyleyen Tatar, bu konunun dava konusu olduğunu, hukuki itilaflar aşılınca çok büyük projeler olduğunu, Maraş'ın dünya turizmi, tarihi ve marka değeri açısından çok yüksek olduğunu söyledi.

Tatar, Maraş aşılımının KKTC’ye çok büyük zenginlik ve değer kazandırdığını da kaydetti.

-Günaydın

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkan Yardımcısı Davut Günaydın da, turizm haftasını kutladı, Tatar’a KKTC ile ilgili projeleri hakkında bilgi verdi.

Günaydın, KKTC’ye gelen turist sayısını artırmak amacıyla milli bir görev yürüttüklerini, ayrıca Kıbrıs’ta bilinmeyenleri ortaya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Günaydın, kültür, doğa deniz kum gastronomi her alanda araştırmalar yaparak, Kıbrıs’taki turist sayısını artırmak istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu, anı fotoğrafı çekildi.