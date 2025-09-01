Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yayımladığı mesajda “İnsanlığın en temel ihtiyacı olan barış, sadece savaşsızlık değil; adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün de hüküm sürdüğü bir yaşam biçimidir” ifadelerini kullandı.

“Bizler, savaşı, çatışmaları yaşayan ve barışın değerini en iyi bilen bir halkız. Tarih boyunca uğradığımız haksızlıklara rağmen, her zaman çözümü diyalogda,uzlaşıda ve hakkaniyette aradık” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlük hakkını kullanarak 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile hem Kıbrıs Türklerine hem de Kıbrıs Rumlarına barış getirdiğini vurguladı.

Adada 1974’ten beri barış ortamının bulunduğunu aktaran Tatar, ihtiyaç duyulanın Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini kabul eden, iki devlet esasına dayalı bir çözüm olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, bölge ve dünyada barış, istikrar ve dostluğun savunucusu olmaya devam edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar mesajını şöyle sürdürdü:

“Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalar ve özellikle Filistin’de masum sivillerin uğradığı zulüm, barışın değerini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Uluslararası sistem bu insanlık suçunu durdurmak için etkili bir adım atmamaktadır. Bu tablo, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcı varlığı dışında hiçbir mekanizmaya emanet edilemeyeceğini göstermektedir.

Kıbrıs’ta barışın ve istikrarın devamı, halkımızın sarsılmaz iradesiyle, Anavatan Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcı varlığıyla mümkündür. Halkımızın güvenliği tartışmaya kapalıdır. Bu güvenlik, Kıbrıs’ta barışın ve istikrarın tek gerçek anahtarıdır

Bununla birlikte Kıbrıs Türkü’nün haklarını savunan bir çözüm için verdiğimiz mücadelenin bazı kesimler tarafından 'barış karşıtlığı' olarak lanse edilmesi yanlıştır. 'Nasıl olursa olsun bir barış olsun' anlayışı, ileride daha büyük acılara yol açabilir.”

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, cihanda barış” ifadesinin böyle bir günde söylenebilecek en anlamlı söz olduğnu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, başta Gazze ve Ukrayna’da yaşananlar olmak üzere, tüm dünyada savaşın ve acıların bir an önce son bulmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajını “Bu anlamlı günde, tüm insanlığa adil, özgür ve kalıcı bir barış temenni ediyorum. Dünya Barış Günü kutlu olsun.” sözleriyle noktaladı.