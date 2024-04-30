Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Toraks Derneği 27’nci Kongresi’nin açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, törende yaptığı konuşmada, yurtdışından gelen yaklaşık 1200 doktoru ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kongreye katılmak amacıyla ülkede bulunan doktorların ülke ekonomisi ve turizmi için önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kongrede yapılacak çalışmalarla, bilgi ve tecrübe aktarımıyla insanlığa ve sağlığa önemli katkılar yapılacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, doktorların ülkenin her noktasını gezmesi ve ülkelerine döndükten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güzelliklerini anlatmasını istedi.

“İklime ses ol, dünyaya nefes” sloganıyla düzenlenen kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Tatar, iklim değişiklikleri ve sağlıklı yaşama dikkat çekti.

İnsanların sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için kötü alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Sigaraya geçit vermeyeceğiz.” diyerek, kesinlikle normal veya elektronik sigara içilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.