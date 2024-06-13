Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta’da temasları çerçevesinde “Süleyman Demirel Anıt Mezarı” ile “Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi”ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı anıt mezar ziyaretinde Isparta Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Hamit Gülbiçer ile Ramazan Çalık, Demirali Gürgen ve Ömer Şenkarslı karşıladı.

Anıt mezarda dualar okundu, ardından Tatar’a Isparta Muharip Gaziler Derneği tarafından plaket takdim edildi.

Tatar, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşyalarının sergilendiği Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'ni ziyaret etti.

Müzede, Süleyman Demirel’in yaşamından, deneyimlerinden örnekler, yurt içi ve yurt dışı gezilerinde kendisine verilmiş hediyeler, anı, şükran plaketleri ve fotoğrafları, yurt içi mizah yazarları tarafından değişik dönemlere ait karikatürler sergileniyor.

Tatar, Kıbrıs’a da büyük hizmetleri geçtiğini belirttiği Süleyman Demirel’in Müzesi’ni ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek anı defterine duygu ve düşüncelerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Isparta’daki temaslarını tamamlamasının ardından bu akşam yurda dönmesi bekleniyor.