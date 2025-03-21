Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yazılı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Her yıl olduğu gibi 22 Mart Dünya Su Günü’nde, su kaynakları ile ilgili somut çalışmaların değerini kamuoyuna aktarmak, içilebilir su kaynaklarını, su yaşamını destekleyen çalışmaları ve su sorunlarına dikkat çekmekte fayda görüyoruz.

2025 yılı için belirlenen ‘Buzulların Korunması’ teması, küresel ısınmanın etkileri nedeniyle hızla eriyen buzulların su döngüsüne ve ekosistemlere olan kritik etkisine dikkat çekmektedir. Resmi veriler, ülkemizin yer aldığı Akdeniz bölgesi başta olmak üzere dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanan su kıtlığını gözler önüne sermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ‘asrın projesi’ olarak tanımlanan Su Temin Projesi’nin, devletimizin geleceğe güvenle bakabilmesinin, tarımdan turizme, sanayiden eğitime her alanda gelişiminin teminatı olduğunu bir kere daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilhassa içerisinden geçmekte olduğumuz kurak veya yarı kurak seneler, bu projenin ne denli hayati olduğunu bir kere daha bize göstermektedir. Kıt su kaynakları ile hayatını idame ettirmeye çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, asrın projesi ile geleceğine ümitle bakmakla beraber, erkenci iklime sahip ülkemizde niş tarım ürünlerinin ve ikinci hasat yapabilecek ürünlerin, gelecekte üretilme ümidini taşımaktadır.

Su Temin Projesi bağlamında Toros Dağları'nın suyunun, Akdeniz'den boru ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına taşınması bizim için nefes borusu olmaktadır. Yılda 75 milyon m³ su ulaşacak şekilde hazırlanan projenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 50 yıl boyunca kullanma ve içme suyu ihtiyacını karşılaması öngörülmektedir. Projenin gerçekleşmesiyle ortaya çıkan farkındalıklarla yerel kaynakların da korunması, halk tarafından benimsenir hale gelmiştir. Yıllık su ihtiyacımızın yaklaşık 13 milyon m³’ü yerel kaynaklardan, 44 milyon m³’ü ise Su Temin Projesi’nden sağlanmakta, artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla ‘2. Etap İçme Suyu Projesi’ kapsamında ülke genelinde 207 km’lik su iletim hatları döşenmekte, pompa istasyonları ve depo inşaatları devam etmektedir. Su iletim hatlarının yüzde 85’lik kısmı tamamlanmış olup, proje tamamlandığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geneline büyük oranda içme ve kullanma suyu bu sistem üzerinden sağlanacaktır. Tarımsal üretimde suyun verimli kullanılması amacıyla, Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulama Projeleri hayata geçirilmiştir. 2024 sulama sezonunda yaklaşık 7.5 milyon m³ su üreticilerimizin hizmetine sunulmuştur. Su, gelecek nesilleri de ilgilendiren en değerli varlıklarımızdan biridir. Su kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Hedefimiz su konusunda farkındalığımızın daha da artması, ekolojik dengenin göz önünde bulundurularak kalkınmanın sağlanmasıdır. Bu vesileyle, 22 Mart Dünya Su Günü’nü kutluyor, suyun, verimli ve tasarruflu kullanımının önemini vurgulamak istiyorum”