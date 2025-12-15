Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nı görüşmek üzere toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 12.30’da başladı.

Genel Kurul’da ilk olarak ivediliği istenen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Değişiklik Yasa Tasarısı teskeresi okundu.

Maliye Bakanı Özdemir Berova söz alarak yasa hakkında bilgi verdi.

Berova, yasa çerçevesinde bazı fonların kaldırılarak merkezi yönetime devredilmesi ve fonların Maliye Bakanlığına devredilmesinin planlandığını kaydetti.

Berova, yasa tasarısı ile ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını fakat daha tamamlanamadığını dile getirdi.

-İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yasa tasarısına ivedilik alınmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Gerekçelerinin tam anlaşılmadığını ifade eden İncirli, CTP olarak bu ivediliğin geri çekilmesini istediklerini söyledi.

Kritik konularda acele işler yapılmasını doğru bulmadığına ifade eden İncirli, yasa tasarısının daha ayrıntılı değerlendirilmesini talep ederek, ivediliğin geri çekilmesini istedi ve üzerinde konuşularak ilerlenmesi gerektiğini söyledi.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay da yerinden söz alarak, yasa tasarısının komitede çalışılabileceğini ve çözümün komitede olduğunu kaydetti.

Sıla Usar, bu gibi kritik konularda önceden bir diyalog kurulması gerektiğini dile getirerek, oylamanın ertelenmesini istedi.

UBP Milletvekili Sunat Atun da, CTP’nin oy doğrultusunda kararlarını vermek istemeleri halinde teskerenin bir gün ertelenebileceğini veya bu ertelenme mümkün olmaması halinde de bugün görüşüleceğini kaydetti.

-Güvenlik Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısının ivediliği alındı

Daha sonra, ivediliği istenen Güvenlik Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı'nın teskeresi okundu.

Teskere oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra bütçe görüşmelerine geçildi. İlk olarak 421 milyon 451 bin TL’lik Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesi ele alındı.

Gündemde, 127 milyon 72 bin TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ile 19 milyar 523 milyon 986 bin TL’lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri de bulunuyor.