Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, eğitim açısından Güzelyurt okullarının daha iyi olduğunu, okul altyapılarının ise geçmişe kıyasla önemli ölçüde iyileştirildiğini söyledi.

Güzelyurt Belediyesi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Özçınar okullara başlattığı ziyaretler çerçevesinde, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu ile Portakal Çiçekleri Anaokulu’nu ziyaret etti, müdür ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Özçınar ziyaretleriyle ilgili açıklamasında, eğitim açısından Güzelyurt okullarının daha iyi olduğunu, okul altyapılarının ise geçmişe kıyasla önemli ölçüde iyileştirildiğini belirtti. Okullardaki iyileşmede öğretmenlerin sayesinde sağlandığını ifade eden Özçınar, "hem eğitim kadrosu hem de Güzelyurt’un sahip olduğu değerlerin guru verici olduğunu" söyledi.

Öğretmenlere yeni yıl hediyesi veren Özçınar, 2026 yılının herkese sağlık, sevgi ve başarı getirmesini diledi.