Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yardıma Muhtaç ve Kimsesiz Çocuklar Yardımlaşma ve Eğitim Derneği tarafından hayata geçirilecek olan Değirmenlik Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Merkezi Sosyal Tesisi’nin tanıtım etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, özel gereksinimli çocuklar için hayata geçirilecek sosyal bir proje hazırlayarak toplumsal duyarlılık sergileyen dernek başkanı Osman Korkmaz ile yönetim kurulunu tebrik etti, yapılacak çalışmalarda başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, özel gereksinimli çocukların eğitimi ve topluma kazandırılması için Eğitim ve Çalışma Bakanlıklarının çalışmalarını sürdürdüğünü ancak ihtiyaçların arttığını söyledi.

Özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarına yönelik sivil toplum örgütlerinin çalışma yapmasının önemine dikkat çeken Tatar, devletin kendilerine gereken desteği vereceğini belirtti.

Çalışmaların ilgili bakanlıklar ve uzmanların plan, program ve tecrübelerinden yararlanılarak yürütülmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Değirmenlik bölgesinde yapılacak çalışmanın önemini yineledi.

KKTC’nin sosyal bir devlet olarak çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Tatar; sivil toplum örgütleri, halk ve devlet desteğinin birleştirilmesinin özel gereksinimli çocukların bakımına eğitimine ve topluma kazandırılmalarına “büyük katkı” koyacağını kaydetti.

Dernek Başkanı Korkmaz’ın aynı zamanda bir müzisyen olup otizmli çocuklar için koro çalışmaları yapmasının anlamlı olduğunu belirten Tatar, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile özel gereksinimli çocukları “Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu” altında buluşturduklarını ve konserler verildiğini anımsattı.