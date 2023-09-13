Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Kanal’a açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, temizlik çalışmaları yapan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı askerine, Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerinin saldırmasıyla ilgili şikayette bulunulduğunu belirterek, BM tarafından soruşturma açıldığı yönünde açıklama yapıldığını ve bu konunun takipçisi olacağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan ara bölge olduğunu, fakat yaşanan olayın KKTC sınırları içerisinde yer aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının mücadelesinin, garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle sınırları korumak olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletlerin yaptığı girişimlerde taraflı davrandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Oldubitti ve dayatmaları asla kabul etmeyeceğiz. Burada bir devlet, otorite, asker ve polis var. Garantör Türkiye Cumhuriyeti var. Özden gelen egemenlik ve tarihten gelen haklarımız var. Türkiye’nin de karada, denizde ve hava sahasında hakları var” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olmasının ardından KKTC’nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi panelinin düzenlenmesiyle ilgili soru üzerine, “Kıbrıs Türk tarafının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden izin almadan Kıbrıs’ta herhangi bir proje yapamayacağı söyleniyordu. Türkiye ile anlaşma yaptık ve suyu getirdik. Elektriği de getireceğiz. Projelerin hayata geçmesi, egemen bir devlet olduğumuzu gösterir” diye konuştu.