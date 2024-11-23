Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren temel taşlar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını kabul ettiği 24 Kasım'ın önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, öğretmenlerin milli değerleri ve bilinci aşılamadaki rolünün büyük olduğunu dile getirdi.

Çocuklarımızın, gençlerimizin ve dolayısıyla geleceğimizin eğitilmesi ve şekillenmesinde önemli bir role sahip olan öğretmenlerin önemli ve ulu bir görev icra ettiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, öğretmenlerin fedakarlıklarıyla Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde, TMT'nin kurluşu ve milli mücadelenin yürütülmesinde büyük katkıda bulunduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin bu özel gününü en içten dilekleriyle kutladığını söyledi.