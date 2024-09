TATAR, NEW YORK’TA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak New York’a giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta bulunan Türkevi’ndeki KKTC Temsilciliğinde yaptıkları çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Tatar, New York ziyareti sırasında bir dizi görüşme gerçekleştirecek ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili bir görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Tatar’a, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilcisi Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Artırıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik ediyor.