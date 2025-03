Tatar, hayatını kaybeden iş insanı Başman’ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşamını yitiren iş insanı Mustafa Başman için düzenlenen törene katıldı.Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, Mustafa Başman’ın kurucusu olduğu Başman Grup merkez binası önünde yapılan törede konuşma yaptı.Tatar, törende yaptığı konuşmada, merhum Mustafa Başman’ın Gelincik Köyü’nde dünyaya geldiğini belirterek, yokluk içinde olan ülkede, ileriyi görerek girişimler yaptığını ve şirketler kurduğunu söyledi.Başman’ın İngiltere ziyaretinin ardından dünyaya açıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, vizyonu ve sağladığı güvenle uluslararası markalarla anlaşmalar yaptığını ve ürünlerini ülkeye getirdiğini ifade etti.İyi evlatlar yetiştiren, kaybettiği eşi Mevhibe Başman’ı her zaman özlemle anan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük hizmetleri geçen Mustafa Başman’ın mütevazi bir kişi olduğunu anlatan Tatar, kendisiyle yaptığı görüşmelerde her zaman geçmişten bahsettiğini ve şükrettiğini vurguladı.Mustafa Başman’ın, ödediği vergiler ve yarattığı istihdamla ülke ekonomisine katkıda bulunan şirketler bıraktığını dile getiren Tatar, “Devletim adına minnet duygularımı ifade ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Mustafa abimizi her zaman özleyeceğiz. Nur içinde yatsın.” dedi.