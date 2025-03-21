Maliye Bakanlığı'na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi, Emeklilik Şubesi'nden maaş ödenen emekli veya hak sahiplerinin, hayatta olup olmadığını kontrol etmek amacıyla ‘Yoklama Bildirgeleri’nin adreslerine postalanmaya başlandığını açıkladı.

Hazine ve Muhasebe Dairesi'nden verilen bilgiye göre, ‘Yoklama Bildirgeleri’ adreslerine ulaşmayan kişiler, maliye.gov.ct.tr internet sayfasından söz konusu belgeyi temin edebilecek. ‘Yoklama Bildirgeleri’nin 17 Nisan 2025 tarihine kadar kazalarda, Gelir ve Vergi Dairesi Şubelerine veya doğrudan Lefkoşa Hazine ve Muhasebe Dairesi Emeklilik Şubesi’ne ulaştırılması gerekiyor.

Çeşitli nedenlerle ‘Yoklama Bildirgeleri’ni belirtilen süre içerisinde göndermeyenlerin emekli maaşları, tedbir olarak banka hesaplarına yatırılmayacak.