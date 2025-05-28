Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Dini Yapıların Korunması ve Restorasyonunda Sürdürülebilir Yaklaşımlar” başlıklı sempozyuma katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar dün Lefkoşa Bedesten'de gerçekleştirilen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs’taki kültürel mirası korumak, restore etmek ve geleceğe taşımanın herkesin görevi ve sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Tatar, sempozyumun tarihi ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu belirterek sempozyumu düzenleyenleri tebrik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde medeniyetlere, inançlara ve kültürel mirasa büyük saygı duyulduğunu ve sahip çıkıldığını kaydeden Tatar, kültürel mirasın korunması için Cumhurbaşkanlığında oluşturulan Kültürel Miras Teknik Komitesi’nde yapılan çalışmaları desteklediğine ve teşvik ettiğine dikkat çekti. Tatar, kısa süre önce restore edilerek açılışı yapılan Selimiye Camisi ve Lefkoşa Mevlevi Müzesi’ni hatırlattı.

Restore çalışmalarının büyük bütçeler istediğini aktaran Tatar, kültürel mirasa sahip çıkılması çalışmalarına destek olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’na da teşekkür etti.