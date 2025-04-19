Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’den gelen iş insanlarını kabulünde milli ve manevi değerlere sahip çıkarak KKTC’de ekonomik kalkınma için birlik ve beraberlik içinde çalışılmasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, kabuldeki konuşmasında milli birliği sürdürmek gerektiğine işaret ederek, Türkiye’den belirli sektörlerden yatırımcıların da KKTC’ye gelmesinin önemine değindi.

Büyük Türk Milleti’nin ve İslam aleminin parçası olan Kıbrıs Türk halkının mücadelesini, milli değer, örf, adet ve geleneklerine bağlı şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Tatar, Avrupa Birliği oyunu altında esas niyetinin adayı Yunan adasına dönüştürmek olan zihniyete izin verilmeyeceğini kaydetti.

Tatar, iki devletli siyasetin daha da kabul görmesi için birlik içinde çalışmak gerektiğini belirtti.

Türkiye’deki vatandaşlara burayı ziyaret etmeleri için çağrıda bulunan Tatar, Kıbrıs adasının önemli kültürel mirasa ve doğal güzelliğe sahip bir destinasyon olduğunu ifade etti.

KKTC’de farklı alanlarda yaşanan gelişmeleri paylaşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına her seviyede destek veren Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.