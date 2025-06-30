"Nihai hedef KKTC’yi yaşatmak ve tanıtmak.. Uğraşlarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz"

“Cumhurbaşkanlığı ve hükümet, İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin her türlü sıkıntısını yakından takip ediyor, KKTC ile bağların güçlenmesi için çalışmalar devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’in istikrarının anahtarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve tanıtmanın nihai hedef olduğunu söyleyerek, “Bunun için uğraşlarımızı büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’deki temaslarında ülkenin içinde bulunduğu koşulları, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleyi ve beklentileri paylaştığını kaydetti.

Tatar, temaslarında İngiltere'nin Kıbrıs meselesine yönelik siyasetini tekrar gözden geçirmesi gerektiği mesajını verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’deki temaslarını tamamlayarak bu sabah ülkeye döndü. Tatar, Ercan Havaalanı’nda düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı’nın ve hükümetin İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin her türlü sıkıntısını yakından takip ettiğini, KKTC ile bağların güçlenmesi için çalışmaları sürdürdüğünü de vurguladı.

-"İngiltere'deki temaslar"

İngiliz yetkililerle temaslarında KKTC’nin pozisyonu, tutuklamalar dahil Rum tarafının yarattığı gerginlikleri de konuştuklarını belirten Tatar, Birleşik Krallık Avrupa Bakanı Stephen Doughty ile bu konuları değerlendirdiklerini söyledi.

Stephen Doughty ile görüşmesinde 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de yapılan 5+1 gayriresmi Kıbrıs toplantısını ve Temmuz’da benzer bir toplantının düzenlemesi için yapılan istişareleri görüştüklerini belirten Tatar, Doughty’in Rum tarafıyla ilgili dile getirilen rahatsızlıkları da not ettiğini kaydetti.

Stephen Doughty’nin Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile temaslarına da işaret eden Tatar, Cuellar’ın bugün Birleşik Krallık Avrupa Bakanı Stephen Doughty ile görüşeceğini, görüşmede Temmuzda yapılması planlanan 5+1 gayriresmi Kıbrıs toplantısının nasıl gerçekleşeceğinin de ele alınacağını belirtti.

Konuşmasında 300 binden fazla Kıbrıs Türk kökenli insanın İngiltere’de yaşadığına da işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de 30 bine yakın İngiliz vatandaşının yaşadığını özellikle Brexit'ten sonra İngiltere ile ilişkilerde Kıbrıs Türk halkı adına birtakım farklı gelişmeler beklediklerini dile getirdi.

“Maalesef bugüne kadar istediğimiz ölçüde bir gelişme olmadı ” diyen Tatar, İngiltere’deki yetkililerle bunu da paylaştığını söyledi.

Parti başkanlığı ve bakanlık da yapan, direkt uçuş, direkt ticaret, direkt temaslar konusunda kendisiyle birçok kez görüşme gerçekleştiren İngiliz milletvekili Sir Iain Duncan Smith ile bir araya geldiğini belirten Tatar, KKTC’ye direkt uçuşların başlayabilmesi için 50 milletvekilinin İngiliz Parlamentosu’na yaptığı yazılı müracaat için Sir Iain Duncan Smith’e teşekkür ettiğini kaydetti.

Tatar, “Belki henüz bir netice alınamadı ama bütün bunlar oradaki kamuoyunu etkilememiz için önemli çalışmalar” dedi.

Birleşik Krallık eski Başbakanı Boris Johnson ile samimi bir görüşme yaparak Kıbrıs ile alakalı son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirten Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı olarak Crans-Montana’daki toplantılarda yer alan Johnson’ın Kıbrıs meselesini yakından takip ettiğini söyledi.

Stratejik ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak KKTC’nin Doğu Akdeniz'de bir denge unsuru olduğunu Boris Johnson ile de konuştuğunu dile getiren Tatar, bu görüşmeyi iyi bir fırsat olarak değerlendirdiğini belirtti.

Tatar, eski Başbakan Boris Johnson’a iki devletli çözüm konusunda yayımlanan kitabın ikinci baskısını hediye ettiğini söyledi.

-"İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin her türlü sıkıntısını yakından takip ediyoruz"

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde ve bu kapsamda düzenlenen resepsiyonda, gençlerle, vatandaşlarla ve İngiliz milletvekilleriyle sohbet etme fırsatı bulduğunu belirten Tatar, Başbakan Ünal Üstel ile Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da bu etkinliklere katıldığını anımsattı.

Başbakan Ünal Üstel’in özellikle askerlik ve ülkeye dönecek gençlerle ilgili hazırlıklar konusunda yaptığı açıklamalara işaret eden Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nın ve hükümetin, İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin her türlü sıkıntısını yakından takip ettiğini, KKTC ile bağların güçlenmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Tatar, kendisinin de yıllarını geçirdiği İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk halkının durumunu, ülkeye duyduğu özlemi de yakından bildiğini belirterek, buradaki vatandaşlarla daha önce böyle önemli bağlar kurulduğunu görmediğini söyledi.

Tatar, “Bu hassasiyet ve duyarlılık İngiltere’de yaşayan insanımızı memnun ediyor, aramızdaki bağların daha da pekişmesine ve güçlenmesine vesile oluyor” dedi.

İngiltere Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu (APPG-TRNC) üyeleriyle yaptığı toplantıya da işaret eden Tatar, Manchester'da İngiliz Miras Merkezi (BMHC) tarafından düzenlenen etkinlikte çok sayıda Pakistan kökenli milletvekili ile bir araya gelme ve KKTC’yi konuşma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

İş insanı Ziya Emir’in mağaza açılışına da katılarak burada bir konuşma yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC’nin içinde bulunduğu koşulları, Kıbrıs Türk halkı olarak verdiğimiz mücadeleyi ve beklentilerimizi Manchester'da da paylaşma fırsatı bulduk” dedi.

-"Türk dili ve kültürü okullarına katkı sağlanacak"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’ın girişimleriyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin de desteğiyle İngiltere’deki Türk dili ve kültür okullarına sağlanacak katkıya da değinerek, bu okulların daha da güçlenmesi için çalışma yapıldığını belirtti.

Diplomasinin merkezi olan İngiltere’de, başkent Londra'da Kıbrıs Türk halkının varlığının, sesinin duyulabilmesi için yapılan temasları değerli bulduğunu kaydeden Tatar, garantör ülke İngiltere’nin Kıbrıs Türküne haksızlık yaptığını, bu haksızlıkların devam ettiğini, bunları İngiliz yetkililere de ilettiğini söyledi.

-"Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz"

Rum tarafının tutuklamalarının atmosferi iyiye değil daha da kötüye götürdüğünü ancak Kıbrıs Türk halkının mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğini belirten Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkını Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit kurucu ortağı olarak görmeyen, bu kadar zamandır bize haksızlık yapan garantör ülke İngiltere’nin şimdi en azından 3D dediğimiz; direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temas konularında adım atmasını bekliyoruz. Ama tabi bizim nihai hedefimiz KKTC’yi yaşatmaktır, tanıtmaktır ve bunun için uğraşlarımızı büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettirmekteyiz.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ne Kıbrıs eski Kıbrıs’tır, ne Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz’dir. Garantör Anavatan Türkiye bu bölgenin en büyük, en güçlü ülkesidir. Mavi Vatan’daki gelişmelere baktığımızda KKTC, bu devlet, büyük ve kritik bölge Doğu Akdeniz’in istikrarının anahtarıdır. Bunları İngiltere’deki tüm yetkililerle paylaştım ve İngiltere’den Kıbrıs meselesine yönelik siyasetini tekrar gözden geçirmesi gerektiğini ilettim.” ifadelerini kullandı.