Tatar: “KKTC, Doğu Akdeniz’de yıkılmaz ve sarsılmaz bir Türk kalesidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de “yıkılmaz ve sarsılmaz bir Türk kalesi” olduğuna dikkat çekerek, KKTC halkı üzerinde oynanan büyük haksızlıklar olduğunu ifade etti.

Tatar, “KKTC, Doğu Akdeniz’de barış, huzur ve istikrarın anahtarıdır. Biz Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıyız.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) 16. Komite (Turizm) Başkanı Müjgan Cingöz ve Meclis Başkan Vekili Arif Ünal'ın koordinasyonunda Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik'in davetiyle dün akşam gittiği Isparta’da temaslarda bulunuyor.

Tatar, bu kapsamda Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, ITSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile iş dünyasından isimler kabulde yer aldı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar’a Türk Bayrağı ile çeşitli hediye takdimi de yapıldı.

-Tatar: “Kimse bizi koparamaz, ayıramaz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı konuşmasında, Isparta’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

KKTC’ye uçak seferlerinin artmasıyla aradaki bağların daha da güçlendiğini kaydeden Tatar, “Kimse bizi koparamaz, ayıramaz.” dedi.

Tatar, Isparta’nın en önemli ekonomik değeri olan gül sektörüyle ilgili ziyaretler yaptığını belirterek, “Oradaki emektarlara, hizmet sektöründeki insanlara katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Kendisini her zaman Anavatan ve Türkiye sevgiyle geliştirdiğini ifade eden Tatar, şöyle devam etti:

“Rahmetli Süleyman Demirel’i rahmet yad etmek istiyorum. Kıbrıs davasına büyük hizmetleri oldu. Isparda Süleyman Demirel’in hizmetleriyle anılan bir kent. KKTC, küçük ama çok önemli bir ada. KKTC küçük bir toprak parçası olarak görülmesin. Bizim deniz yetki alanlarımız vardır, kıta sahanlığımız vardır, karasularımız vardır, Ekonomik Münhasır Bölge haklarımız vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki hakkı ve hukuku ile birleştirdiğimizde bambaşka bir ulusal harita ortaya çıkıyor.”

Kıbrıs’ın milli bir dava olduğunu vurgulayan Tatar, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ve müştereken yürütülmekte olan çok önemli bir dava” dedi.

- “KKTC, Doğu Akdeniz’de yıkılmaz ve sarsılmaz bir Türk kalesidir”

“KKTC, Doğu Akdeniz’de yıkılmaz ve sarsılmaz bir Türk kalesidir.” diye konuşan Tatar, KKTC halkı üzerinde oynanan büyük haksızlıklar olduğuna dikkat çekti.

Tatar, “Biz hep dostluk elimizi her zaman uzattık. Ama hep onlar bunları her zaman reddetmiştir” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de yaşayan çok sayıda Kıbrıslı Türk olduğunu kaydeden Tatar, “1878'de İngiltere'nin gelmesiyle 100 binin altında olan Rum nüfusunun 1960’da 450 bine çıktığını, Kıbrıs Türk halkının ise 120 binin altında kaldığını” anlattı.

Rumların, “Kıbrıs bir Yunan adasıdır, Yunanistan'a bağlanması gerekmektedir” şeklinde siyaset yaptığını belirten Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz hiçbir zaman pes etmedik. Mücadelemizi sürdürdük. 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs’ta dönüm noktası oldu. Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştu. Bu büyük bir zaferdir. 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümünü kutlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir ziyaretinde ‘geliniz birlikte gidelim, birlikte Kıbrıs’taki coşkuyu kutlayalım’ şeklinde açıklaması olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve bütün Türkiye’ye coşkumuzu şimdiden duyurduğu için teşekkürlerimi sunuyorum.”

Gazilerin o günkü heyecanla kendilerini karşıladığını kaydeden Tatar, Gazilerin Kıbrıs’ta çok değerli olduğunu, 20 Temmuz’da büyük bir mücadeleye imza attıklarını vurguladı.

Türk dünyasının en güneydeki bağımsız bir Türk devleti olan KKTC’nin değerinin ve statüsünün yükseldiğini belirten Tatar, “Çok çalışıyoruz çok üretiyoruz. 14 bin kilometre uzaklıktaki Avusturalya’da Kıbrıs Türkü’nün mücadelesini gördüm. Dünyada tek yürek oldu. Kıbrıs Türkü dünyada her yerde. Tek yürek ve tek vücut olarak mücadelesini sürdürüyor” dedi.

“Milli siyasetimizde iki devletli bir çözüm modeliyle ancak bir anlaşma olabilir.” ifadesini kullanan Tatar, KKTC’nin milli bir Türk devleti olarak yaşaması gerektiğini ifade etti.

Tatar, “KKTC, Doğu Akdeniz’de barış, huzur ve istikrarın anahtarıdır. Biz Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdıyız.” şeklinde konuştu.

Gazimağusa’nın bir parçası olan Maraş’ın açılmasının çok önemli bir adım olduğunu ifade eden Tatar, Maraş’ı iki milyondan fazla insanın ziyaret ettiğini söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odasının bir arada olmasının önemli olduğunu ifade eden Tatar, Isparta’ya büyük hizmetler verdiklerini söyledi.

-Çelik: “KKTC ile yakın işbirliği ve dostane ilişkiler kurmaya büyük önem veriyoruz”

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik de, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Isparta’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Çelik, KKTC’de yaptıkları görüşmelerde ticari ilişkileri güçlendirme ve işbirliği alanlarını genişletme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi.

Ocak ayında KKTC’ye ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Çelik, “Gerçekleştirdiğimiz ziyarette Cumhurbaşkanımıza bizi kabul etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün de davetimize icabet ederek Isparta’mızı ziyaret etmenizden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak, sizleri aramızda görmek bizi onurlandırıyor ve işbirliği fırsatlarını değerlendirme şansı veriyor.” ifadelerine yer verdi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak, KKTC ile yakın işbirliği ve dostane ilişkiler kurmaya büyük önem verdiklerini kaydeden Çelik, tarım ve turizm başta olmak üzere daha birçok alanda potansiyel işbirliği fırsatları olduğunu düşündüğünü kaydetti.

- “Ortak projeler geliştirme gayreti içerisinde olacağız”

Özellikle tarım alanında, Isparta'nın zengin üretim potansiyeliyle Kıbrıs'ın ihtiyaçları arasında uyumlu bir denge kurabileceklerine inandıklarını dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu doğrultuda hem Kıbrıs hem de Isparta iş dünyası arasında daha sıkı ilişkiler kurarak, karşılıklı fayda sağlayacak ortak projeler geliştirme gayreti içerisinde olacağız. Isparta ve KKTC arasındaki bu yakın ilişkilerin daha da derinleşerek sürmesini ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'a, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekilimiz Sayın Ramazan Gündoğdu’ya ve beraberindeki değerli heyet üyelerine bu önemli ziyaretleri için teşekkür ediyor, işbirliği ve dostluğumuzun daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum. Güller diyarı Isparta’mıza hoş geldiniz.”

-Gündoğdu: “Kişi başına düşen gelirimiz, 13-14 bin dolar seviyelerindedir”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu da, “Bugün çok anlamlı ve bizim için çok önemli bu toplantıda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, Türkiye ile KKTC iş insanlarını yakınlaştırmayı, birlikte iş yapmalarını kolaylaştırmayı ve Türkiye ile KKTC arasındaki ticareti artırıp genişletmeyi hedefleyen faaliyet ve çalışmalara büyük önem ve öncelik veriyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız ile birlikte sizlerle birlikte olmamız da bunun güzel bir örneği olmaktadır.” dedi.

KKTC’nin ciddi bir ekonomik potansiyelinin olduğunu ifade eden Gündoğdu, KKTC’de milli gelirin 2023’te 4 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmiş olmasını beklediklerini kaydetti.

“Kişi başına düşen gelirimiz 13-14 bin dolar seviyelerindedir.” diye konuşan Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin en önemli ticaret ortağı olduğunun altını çizdi.

Gündoğdu, “Elimizdeki 2023 yılı verilerine göre, 2023 yılında 2.8 milyar dolarlık ithalat ve 159 milyon dolarlık ihracat yapmışız. İthalatımızın yüzde 70’ini Türkiye’den yapmışız. İhracatımızın ise yüzde 80’ini Türkiye’ye gerçekleştirmişiz.” ifadelerine yer verdi.

-“En önemli potansiyellerimizden birisi, turizm...”

Bu küçük adada, böyle bir ithalat hacmine ulaşılmasının KKTC’nin bir hizmetler ülkesi olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Gündoğdu, şöyle devam etti:

“Bu bağlamda en önemli potansiyellerimizden birisinin, turizm sektörü olduğu görülmektedir. Adamıza gelen yolcu sayısı her yıl artmaktadır. 2023 yılında hava ve deniz yolu ile ülkemize gelen yolcu sayısı 1,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ülkemize 100’den fazla ülkeden yolcu gelmiştir. KKTC’ye gelen yolcuların yüzde 80 kadarı da yine Türkiye’den gelmektedir. Yenilenmiş olan Ercan Havaalanı’nın yüksek bir yolcu potansiyeli vardır. Özellikle çeşitlenen turizm ürünlerinin gelişmesine katkıda bulunacak bir potansiyele sahibiz. Yaz turizmi gibi, kültür turizmi potansiyelimiz de yüksektir.

Adamız bir turizm ülkesi olmasına karşın belli segmentlerde yatak açığı olduğundan da söz ediliyor. Ercan Havaalanının yıllık 10 milyon yolcuya hizmet verebileceği düşünüldüğü zaman daha etkili bir turizm destinasyonu olabilmek için 20-30 bin yatağa daha ihtiyaç duyuluyor. Bu durumda turizm yatırımlarının önemi ortaya çıkmış oluyor. Turizm yatırımlarının verimli bir yatırım alanı olmaya devam edeceğini KKTC ekonomisinin motor gücü olmayı sürdüreceğini düşünmekteyiz.”

KKTC’de yüzden fazla ülkeden öğrenci bulunduğunu belirten Gündoğdu, “Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, birçok ülkeden öğrenciler bulunuyor. Bir yüksek öğretim adası olan ülkemizdeki öğrencilerin yüzde 40’ı Türk öğrencilerdir.” dedi.

Gündoğdu, ithalattaki öğrenci ve yolcu kapasitesi oranları dikkate alındığında, KKTC’nin geliştirmekte olduğu hizmet sektörlerinin başlıca destekçisinin Türkiye olduğunun net bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

Gündoğdu, “Ülkemiz ekonomisi, Türkiye ekonomisi büyüdükçe büyüyebilmekte; Türkiye ekonomisinin sunduğu olanakları kullanarak turizm, inşaat ve yükseköğretim sektörleri örneğinde olduğu gibi üçüncü ülke vatandaşlarına da hizmet verebilir duruma gelerek dünyaya açılabilmektedir. İnşaat sektörümüz, özellikle Kuzey ülkelerinin yurttaşları için konutlar üretmektedir. Adamızdan konut sahibi olan yabancı ülke yurttaşlarının sayısı 100 bini aşmış bulunmaktadır. Gelişen pazarlama etkinlikleri sayesinde bu pazardan giderek daha büyük bir pay alabileceğimize inanıyoruz.” diye konuştu.

İklim ve toprak özellikleri buna uygun olan KKTC’de çağdaş tarımın gerektirdiği ölçüde su kaynağına sahip olduğunu da bildiklerini ifade eden Gündoğdu, örtü altı ürünlerin maliyetinin kısmen daha düşük olacağını ve piyasaya erken girme avantajı ile birleştiği zaman bunun önemli bir kazanca dönüşebileceğini varsaydıklarını söyledi.

KKTC’de Türkiye destekli olarak sürdürülen Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi’nde ihracata yönelik üretim için yeni bir Organize Sanayi Bölgesi oluşturulması projesinin de kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Gündoğdu, katkılarından dolayı Türkiye’ye bir kez daha teşekkür ederek “Kıbrıs Türk halkının ekonomik varoluş olanaklarını güçlendirmeyi sizlerle birlikte çalışarak yapabileceğimizin bilincinde olduğumuzu ve birlikte çalışmayı sürdürmek için her türlü gayreti göstereceğimizi bilmenizi isterim.” ifadelerine yer verdi.