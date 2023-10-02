Töre, “Milli davada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet ve Türkiye’nin yürüttüğü müşterek milli siyasetin yanındayız “

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milli dava adına yürütülen yeni siyasetin, Kıbrıs Türk halkının egemen eşit ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi müzakerelere geçilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

KKTC gerçeğine daha da sahip çıkarak, güçlendirmek için Meclis çatısı altında yapılacak çalışmaların önemine işaret eden Tatar, “KKTC tanınmadan, KKTC kabul edilmeden artık Kıbrıs’ta ve bölgede barışın istikrarı da mümkün değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yeni yasama yılının açılış töreni ardından ortak basın açıklaması yaptı.

-Töre

İlk sözü alan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılının bugün başladığını belirterek, başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere, törene katılan herkese teşekkür etti.

Milli davada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet ve Türkiye’nin yürüttüğü müşterek milli siyasetin yanında olduğunu söyleyen Töre, “iki devletli çözüm olursa olur, olmazsa KKTC’nin kendi devleti var. Cumhuriyet Meclisi burada” dedi.

Kıbrıs Türk halkının en yüce iradesinin Meclis'te temsil edildiğini kaydeden Töre, devletin varlığını, bağımsızlığını, halkın egemenliğini koruyacaklarına dair ant içtiklerini hatırlattı. Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı milli dava konusunda desteklediklerini yineledi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmadan ötürü teşekkür eden Töre, KKTC’nin yoluna emin adımlarla devam ettiğini ve edeceğini sözlerine ekledi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, Mecliste bugüne kadar hizmet etmiş herkese teşekkür etti.

Meclis çatısı altında bugüne kadar büyük mücadeleler verildiğini, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı egemenliği, hürriyeti ve onurlu yaşamı için çok zor şartlarda çalıştığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu yıl KKTC’nin kuruluşunun 40. yılını kutlayacağını anımsattı.

Kıbrıs Türk halkının önemli aşamalardan geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, milli dava adına yürütülen yeni siyaset yani Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi müzakerelere geçilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, muhalefetin elbette farklı düşünebileceğini ama bu ülkenin geleceği ve gençliğin bekası için bütün bu uluslararası müzakere ve temasların bu temelde yürütülmesinin artık yaşamsal bir noktaya geldiğini belirtti. Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamaların artık bu siyasetin daha da kökleştiğini gösterdiğini söyledi.

-“Tanınma elbet bir gün gelecektir, buna yürekten inanıyoruz”

“Tanınma elbet bir gün gelecektir, buna yürekten inanıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şu anda bütün dünyanın artık Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devletin olduğunu öğrenmiş durumda olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel’in de yasama yılının açılışında söylediği gibi, geçmiş dönemde reform niteliğinde çok sayıda çalışmalar yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir takım ekonomik sıkıntılara rağmen, yaşanan pandemi dönemi, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi nedeniyle bir takım ciddi krizler yaşandığını, son günlerde Brent Petrol’ün yine yükselmesinin dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir pahalığa vesile olduğunu kaydetti.

-“Gençleri ve halkı umutsuzluğa sürükleyecek nitelikte muhalefet yapma zihniyetini doğru bulmuyorum”

Cumhurbaşkanı Tatar, muhalefetin eleştirilerini de değerlendirerek, elbette eleştiri yapılacağını ancak acımasız eleştirilerle işi siyaseten başka noktalara çekmenin, gençleri, halkı umutsuzluğa sürükleyecek nitelikte muhalefet yapma zihniyetini doğru bulmadığını vurguladı.

Özeleştiri yapılması ve doğru çalışmaların yapılabilmesi için hep birlikte mücadele verilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC geldiği noktada esas itibariyle gerçekten kökleşmekte, kurum ve kuruluşları, kendi demokrasisi içerisinde gittikçe daha da güçlenmekte. Bu Meclis çatısı altında yeni yasama döneminde yapılacak bir takım reform çalışmaları ile kamu maliyesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik güçlenecek” dedi.

-“Acımasız ve hadsiz bir şekilde insanlara hakaret etmek ve diledikleri gibi hedef göstermek doğru değildir”

Yeni dönemde basın yasalarına da bakılması gerektiği dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, artık klasik anlamda gazeteciliğin yerini yeni sosyal medya gazeteciliğine bıraktığını, bununla birlikte çok farklı sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Herkesin bir yere kadar ifade özgürlüğüne sahip olduğunu, fikir ve ifade özgürlüğüne saygılarının sonsuz olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Acımasız ve hadsiz bir şekilde insanlara hakaret etmek ve diledikleri gibi hedef göstermek doğru değildir. Dolayısıyla bunların başka ülkelerde olduğu gibi mutlak suretle gözden geçirilmesi gerekir” dedi.

Yeni yasama yılının hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki hakimiyeti ve dünyadaki söz sahibi bir ülke konumundaki Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz politikasının yanı sıra, değişen jeopolitik ve jeostratejik gelişmelerin KKTC’nin daha da yükselen bir değer olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

“KKTC tanınmadan, KKTC kabul edilmeden artık Kıbrıs’ta ve bölgede barışın istikrarı da mümkün değildir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC gerçeğine daha da sahip çıkarak güçlendirmek için Meclis çatısı altında yapılacak çalışmaların önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çalışmaların gelecek yıl Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve yeni Meclis binasından yürütülmesi temennisinde bulundu.