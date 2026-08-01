Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethetmesinin, adaya adaletin, hoşgörünün ve birlikte yaşama kültürünün hâkim kılındığı yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Öztürkler, asırlar boyu sergilenen bu adalet anlayışının, Kıbrıs'ın tarihine silinmez izler bıraktığını, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varlığının en güçlü temellerinden birini oluşturduğunu söyledi.

Osmanlı'nın adaya kazandırdığı adalet mirasını, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kahraman mücadelesini ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yarım asırlık onurlu hizmetini saygı ve minnetle selamlayan Öztürkler, tüm halkın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutladı.

Öztürkler 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, bugün, Kıbrıs Türk halkının tarihi açısından büyük anlam taşıyan üç önemli dönüm noktasının aynı gurur ve aynı inançla idrak edildiğini söyledi.

1 Ağustos'un bir diğer anlamının ise, halkın bağrından doğan, vatan sevgisiyle yoğrulan ve Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesine yön veren Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşu olduğuna işaret eden Öztürkler mesajında şu ifadelere yer verdi:

“TMT, milletimizin bağımsızlık iradesinin, birlik ruhunun ve özgür yaşama kararlılığının en kutsal sembollerinden biridir. İmkânsızlıklar içerisinde ortaya koyduğu fedakârlık ve cesaret sayesinde Kıbrıs Türk halkı, bağımsızlığına, özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkmayı başarmıştır.

-“KKTC Kıbrıs Türk halkının yıllarca süren direniş ruhunun, sarsılmaz iradesinin ve özgürlük mücadelesinin en büyük eseridir”

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında özgür ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak, bunun temelinde Mehmetçik ile Mücahit'in omuz omuza verdiği mücadele, aziz şehitlerimizin fedakârlığı ve kahraman gazilerimizin eşsiz cesareti bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının yıllarca süren direniş ruhunun, sarsılmaz iradesinin ve özgürlük mücadelesinin en büyük eseridir.”

Türk Mukavemet Teşkilatı'nın taşıdığı kutsal emanetin, bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aynı inanç, aynı disiplin ve aynı kararlılıkla yaşatıldığını vurgulayan Ziya Öztürkler, GKK’nın Mehmetçik ile omuz omuza, devletin güvenliğini sağlamak, halkın huzurunu korumak ve KKTC’nin bekasını teminat altına almak için büyük bir özveriyle görevini sürdürdüğünü kaydetti.

Öztükler mesajında şunları kaydetti:

“En büyük sorumluluğumuz; atalarımızın fedakârlıklarıyla bizlere emanet ettiği direniş ruhunu ve milli mücadele şuurunu gelecek kuşaklara eksiksiz aktarmaktır. Zira tarihine sahip çıkan milletler geleceğini güvenle inşa eder. Kıbrıs Türk halkı da dün olduğu gibi bugün de devletinden, bayrağından, egemenliğinden ve Anavatan Türkiye ile olan kopmaz bağlarından asla taviz vermeden yoluna devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Osmanlı'nın adaya kazandırdığı adalet mirasını, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kahraman mücadelesini ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın yarım asırlık onurlu hizmetini saygı ve minnetle selamlıyor; tüm halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.”