Cumgurbaşkanı Ersin Tatar, halka tarfik kurallarına uyma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı açıklamada, ülkede son günlerde yaşanan trafik kazaları ve buna bağlı olarak yaşanan kayıplardan derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Bu kazaların üç önemli nedeninin alkollü araç kullanımı, aşırı sürat ve dikkatsiz araç kullanımı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Yaşanan trafik kazalarında meydana gelen ölümler dikkate alındığında halkıma çağrım alkollü iken araç kullanmamaları, sürat yapmamaları ve dikkatli bir sekilde trafik kurallarına riayet ederek araç kullanmalarıdır” dedi.

Tatara ayrıca yayaların da yolda karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmaları ve trafik kurallarına uymalarının da son derece önemli olduğunu belirtti.

Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Trafik kuralları sadece sizin hayatınızı değil aynı zamanda sevdiklerinizin ve hatta hiç tanımadığınız insanların da hayatını kurtarır. Herkes şunu unutmamalıdır ki, araç kullanan değerli kardeşlerim sizleri evlerinizde bekleyen eşleriniz, çocuklarınız ve sevenleriniz vardır. Kaza ve kayıpların olmaması için lütfen trafik kurallarına uyalım.”