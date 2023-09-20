Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Newyork’ta BM Genel Kurulu’na hitap eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Kıbrıs sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları dışında başka bir temel yoktur ve hiçbir zaman da olmayacaktır”ifadelerini BRT’ye değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Hristodulidis’in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma ile kamuoyu yaratmaya çalıştığını söyledi.

Tatar, Hristodulidis’in Kıbrıs sorunun 1974’te başladığını ifade etmesine tepki göstererek, “Bu gerçeği yansıtmıyor, Kıbrıs sorunu 1963’ten beri sürüyor. 1974 öncesi Kıbrıslı Türklerin çektiği acıları ve yaşadığı göçlerden söz etmiyor. Bu durumda da onun samimiyetini sorguluyorum” dedi.

Tatar, “Bizim için önemli olan kıbrısta eşitlik temelinde varlığımızı sürdürmektir. Yıllarca federal temelde bir anlaşma için yapılan görüşmeler tüketilmiştir bütün dünya bilmektedir. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kuruldaki tarihi konuşmasında bunu ifade etti. Hristodulidisin çözüm önerisi hala federal temelde iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon ama sayın erdoğan da ona cevabını verdi, federal temelde bir anlaşma olamayacağını bütün dünya öğrenmiş bulunmaktadır.”

Rum tarafının niyetinin, özellikle AB’ye girdikten sonra türk askerinin adadan çekilmesi, sıfır garanti ve o perspektifte kıbrıslı türklerin domine edilmiş bir kıbrısta rum yunan ikilisinin ağırlığı ile türk halkının yok edilmesi olduğunu belirten Tatar, oynanan tüm oyunların bundan ibaret olduğunu söyledi.

Tatar, “Anavatan desteği ile KKTC’nin aşama aşama geldiği bir noktada bütün dünyaya, bütün sıkıntıları göğüsleyerek, Erdoğanın artık KKTCyi tanımalısınız bağımsızlığına saygı duymanız gerekmektedir. Bu ülkede diplomitik ve siyasi ekonomik iler kurmanın zamanı gelmiştir demesi tarihi ve değerli konuşmalardır.”

“Kıbrısta iki ayrı halk vardır ama dünyaya bizim sesimizin ulaşamadığı bir BM’de düşünün ki rum lider konuşuyor ama ben konuşamıyorum” diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC halkının orada sesi olduğunu söyledi.

Tatar, “Geçen yıl 77nci BMGK’da Erdoğan KKTC’yi tanıyın çağrısı yaptı. bu yıl daha da güçlü bir şekilde tekrarladı. Yeni ve milli siyaset dediğimiz yani kıbrısta bir anlaşma olacaksa iki devletli bir modele dayalı olarak yapılacak olan bir anlaşmanın ne kadar kalıcı hale geldiğini de bir kez daha bütün dünya ile sayın erdoğan paylaşmış oluyor..”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum liderinin açıklamalarının bir hayal ürünü olduğunu belirterek, Kıbrısın gerçekleri ile bağdaşmayan, Kıbrıslı Türkleri yok sayan ve kıbrıs cumhuriyetinin domine edeceği bir anlaşma çerçevesi ile kıbrıs türk halkının meşru hak ve çıkarlarını yok edecek bir anlayışın hala orada devam ettiğini vurguladı.

Rum lider Hristodulidis’in açıklamalarının samimiyete uymayan bir politaka aracı olduğunu ifade eden Tatar, “Bu ilişkiler saygı çerçevesinde yürütülecekse mutlaka KKTC gerçeğinin kabul edilmesi gerekiyor, Kıbrısta sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa mutlak suretle iki devletin işbirliği ile olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı, ambargolar ve izolasyonların hala haksız bir şekilde KKTC toplumunun üzerinde olduğunu belirterek, rum liderin açıklamalarını KKTC’nin ekonomik gelişimini engellemek için yapılan bir takım samimiyetsiz açıklamalar olarak değerlendirdi.

Tatar, “Tüm bunlara rağmen anavatan desteği sayesinde farklı sektörlerin oluşması ile KKTC gerçeği daha da kökleşmektedir” dedi.