Rum Merkezi Cezaevi’nden geçen ay tahliye olan bir erkek şahıs, içerde olduğu sırada iki erkek mahkum tarafından tecavüze uğradığı gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Alithia gazetesi, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını ve aynı koğuşta kaldığı diğer mahkumların ifadesine başvurduğunu kaydederken, cezaevi müdürlüğünün de iç soruşturma başlattığını ve tecavüzün hangi koşullarda gerçekleşip gardiyanlar tarafından nasıl fark edilmediğini sorguladığını yazdı.

Haberde, polisin kapalı devre kamera sistemlerindeki kayıtları incelemeye başladığı ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.