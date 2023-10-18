Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze’de bir hastanenin hedef alınması sonucu yüzlerce kişinin öldüğü İsrail saldırılarını kınadı.

Tatar, “Yanıbaşımızda İsrail-Filistin ekseninde devam etmekte olan çatışmalarda her hal ve şartta insani dokunulmazlığı olan hastaneyi vurmak, çoluk çocuğun, kadınların, yaşlıların ve tüm yaralıların canına kastedip, savunma adına masum sivillere saldırmak savaş suçudur” ifadelerini kullandı.

“Gazze'de yaşanan bu vahşetin benzerini yaşamış bir Halkın lideri olarak yaşananları derin bir üzüntü ile takip etmekteyim” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ümit ederim ki, BM ve AB de dahil uluslararası toplum bu vahşete son vermek için kınamaktan öte somut bir adım atar. Temennim, bir an önce diplomasinin devreye girmesi, diyalog ve uzlaşı yolu ile sivillere yönelik şiddetin sona ermesidir.

Yaşamını yitiren masumlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.”

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.