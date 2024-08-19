Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak göreve başlayan Tuğgeneral İlker Görgülü’yü kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı.

Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 1976 yılından sonra düzenli bir ordu haline geldiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin büyük desteğiyle Kıbrıs Türk halkının hem güvenliği hem de barış ve huzurun korunmasında büyük role sahip olduğunu söyledi.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından adada barışın ve istikrarın sağlandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın alınan tedbirler ve teknolojinin gelişiminden de faydalanarak güçlenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Tuğgeneral İlker Görgülü’ye yeni görevinde başarılar dileyerek konuşmasına son verdi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü ise, KKTC’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak göreve başlamanın büyük bir gurur olduğunu ifade etti.