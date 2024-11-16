Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kıbrıs Türk halkına ve milli davalarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Kıbrıs konusuna değinen Tatar, egemenlik temelinde yeni siyasete devam edeceklerini belirtti.

İki devletli siyaseti sürdürmeye devam edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının tavrının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kıbrıs adasında esas itibariyle 61 yıldır iki devletin olduğunu vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdürdüğünü belirtti. Yasama yürütme ve yargısıyla Türk halkının kendi varlığını sürdürmeye devam edeceğini belirten Tatar, bu gerçeğin göz ardı edilmemesi gerektiğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk devletini görmezlikten gelmenin gerçeklerle bağdaşmadığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda Tatar, iki devletin adada gerçekler üzerine varlığını sürdürebilmesi ve iki halkın yararına olacak şekilde iş birliği içerisinde olması temennisinde bulundu.