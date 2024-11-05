Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eşe Spor Akademisi Derneği Başkanı Güzin Bakkal ve yönetim kurulunu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde yaptığı konuşmada Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm sporculara başarılar diledi.

Sporun, disiplin ve güven gerektirdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, spor alanında başarıya ulaşmak için ekip ruhunun önemli olduğunu belirtti.

Okçuluğun bir ata sporu olduğunu vurgulayan Tatar, sporun her dalının bir zenginlik olduğunu belirtti. Tatar, gençlerimizin KKTC’yi her türlü zorluğa rağmen temsil etmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sporculara tekrardan başarılar dileyerek, onları bu yolda destekleyen ailelere, başarılı olmaları adına emek veren antrenörlerine teşekkür etti.

Güzin Bakkal ise, yıl içerisinde kurdukları dernek hakkında bilgi vererek, yürüttükleri çalışmaları aktardı. Takımlarının Kayseri’ye giderek elde ettikleri başarıları anlatan Bakkal, sporcuların bugüne kadar elde ettiği başarılara da değindi.