Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Besim Zafersoy’u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tatar’a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz’in eşlik ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, yakından tanıdığı Besim Zafersoy’u çok sevdiğini belirterek, Zafersoy ile birçok sosyal etkinlikte buluştuklarını söyledi.

KKTC’de 6 bin engelli bireyin bulunduğuna da işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, engelli bireylere yönelik yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.Engelleri aşan Zafersoy’un yaptığı değerlendirmelerle toplumun önemli ve değerli bir bireyi olduğunu anlatan Tatar, kendisiyle iş birliği yapıp, farklı ve yeni projeler geliştirerek, faaliyetler yapmak istediğini de ifade etti.