Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi üyesi ve Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ile beraberindeki milletvekilleri ve sanatçıları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve siyasal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mesajlar verildi.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan heyetini KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Aynı tarihi, aynı kökü, aynı soyu paylaşan Kıbrıs Türkü, Türkiye Türkü ve Azerbaycan Türkü olarak biz bir millet, üç devletiz.” dedi. Tarihi bağları vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC, en güneydeki Türk devletidir” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’da ziyaret ettiği Haydar Aliyev Müzesi’nde dinlediği bir konuşmayı hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kafkasya’nın tarihi, kültürel ve ekonomik önemine dikkat çekti. Enerji kaynakları bağlamında KKTC ile Azerbaycan arasında iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, turizm alanında da ilişkilerin gelişebileceğini söyledi. Ercan Havalimanı’ndan günlük uçuş sayısının son yıllarda ciddi şekilde arttığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye üzerinden Azerbaycan’a doğrudan uçuşların başlatılması temennisini dile getirdi.

KKTC’nin bir Türk devleti olarak güçlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorununa da değinerek “Önce devletimizin egemenliğinin kabul edilmesi gerekir” dedi.

Azerbaycanlı öğrencilerin sayısının artması yönünde temennide bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan halkına, devlet yetkililerine ve sivil toplum kuruluşlarına KKTC’den en içten selamlarını iletti.

Kabulde söz alan Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ise, Kıbrıs’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin kültürden ekonomiye farklı alanlarda güçlendiğini söyledi. Nevruz Festivali vesilesiyle KKTC’de bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Feyziyev, Azerbaycan’dan bir grup ithalatçının da ilerleyen günlerde KKTC’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Azerbaycanlı iş insanlarının, KKTC’deki ürünleri inceleyerek ve üreticilerle tanışarak ithalat imkanlarını değerlendireceklerini söyleyen Feyziyev, “Kuzey Kıbrıs'ta ne varsa önce buradan alın, kalanını başka ülkelerden temin edin.” çağrısında bulunduklarını kaydetti.